Верховный суд РФ запретил блокировать сайты без ведома владельцев и авторов

У заинтересованных лиц должна быть возможность присутствовать при рассмотрении дела и обжаловать блокировку.

В России запретили блокировать сайты без участия их владельцев. Такое решение вынес Верховный суд РФ.

Теперь, чтобы приговорить интернет-ресурсы сомнительного содержания с блокировке, необходимо решать этот вопрос только в присутствии их авторов. У владельцов сайтов должны быть возможность отстоять распространяемую информацию.

Сегодня, 10 мая, в определении Верховного суда появилось пояснение, что суды обязаны привлекать на заседания тех, чьи права и законные интересы может затронуть решение. Подчёркивается, что владельцы сайтов в этот список входят и, соответственно, наравне со всеми должны быть извещены о времени и месте судебного заседания.

Отметим, что определение вынесли при рассмотрении жалобы владельца сайта с информацией о криптовалюте, которого городской суд Петербурга в прошлом году не допустил к рассмотрению дела о блокировке по заявлению прокуратуры.

Фото: Piter.TV