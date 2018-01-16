Вера Брежнева: Гнойный - прекрасен

На главном музыкальном событие года - на премии Золотой Граммофон 2017, канал Piter.TV пообщался с певицей Верой Брежневой. Артистка рассказала корреспондентам про шоу "Успех", а также, про отношение к рэпу, к звездной болезни и к Вячеславу Машнову.

Вера является одной из главных звезд популярного шоу "Успех" на канале СТС. Мы решили узнать у нее, кто из молодых талантливых исполнителей на шоу произвел на неё наибольшее впечатление:

Вы знаете, впечатления потрясающие, много талантливых ребят. По настоящему, когда у нас происходят баттлы, невозможно сделать выбор, кто из ребят сильнее, круче, талантливее, остается полагаться только на волю зрительного зала, который и голосует. Но я так же заметила, что некоторых людей с успехом посещает и звездная болезнь, что для меня, человека, который 15 лет в шоу-бизнесе, немного странно, потому, что я адекватно и сознательно наблюдаю, когда у детей начинает там "звездиться небо". Вера Брежнева

В жюри шоу, в котором принимала участие Вера, был и популярный рэпер Гнойный. Нашему корреспонденту стало интересно узнать впечатление телеведущей от общения с новой интернет звездой, а так же услышать мнение Брежневой о том, почему рэп так популярен в России в последние годы:

Гнойный прекрасный, мне очень нравится его прямолинейность, я очень рада, что он в нашем жюри, вернее, он в качестве эксперта в нашем проекте. Реп - это культура, которая уже давно популярна заграницей и, видимо, благодаря тому что, наш зритель не имел достаточного материала здесь, слушали иностранную музыку. И сейчас у нас наконец-то эта культура развилась, люди слушают, любят, поэтому сейчас она стала популярной в России и встала в ровень с поп музыкой.

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова,

Надежда Путинцева, Ксения Крохина