Венские рецепты нуара: чем интересен фильм "Хинтерленд: город грехов"

Картина от обладателя «Оскара» за фильм «Фальшивомонетчики» – редкий зверь в прокате. Разбираемся в увиденном вместе.

На Вену начала XX века обрушивается серия жестоких убийств, которые расследует суровый полицейский Петер Перг. Следуя за неуловимым серийным убийцей, он узнает в погибших своих бывших армейских товарищей.

Адаптация названий фильмов для российского зрителя – дело опасное. Шаг влево, шаг вправо и можно превратиться в мем. Пример "Подводной братвы" и "Кровью и потом: Анаболики" уже остался в истории и в свое время стал поводом для шуток в сети. Дезориентирует ли зрителя таким приемом новый "Хинтерленд"? Никак нет.

Вместо расплывчатого названия заброшенных районов сразу идет намек, чего ждать. Говорим "Город грехов" – подразумеваем нуар, парад человеческих пороков, главного героя с темным прошлым, враждебный город. Это все есть. Работа швейцарского режиссера Штефана Рузовицки стопроцентно целится в зрительское кино, аттракцион для взрослых с обнаженными телами и суровыми лицами. Сам постановщик, получивший "Оскар" за лучший иностранный фильм, называет проект вообще "цифровой версией "Кабинета доктора Калигари" – проект, повлиявший на историю кино и жанр хоррора.

За изяществом реплик сюда идти не следует, "Хинтерленд" старается привлекать внимание визуально. Некоторые художественные решения могут стать точкой водораздела для зрителя. Фоны и окружение персонажей изображены в стилистике работ экспрессионизма, на что указывают и вступительные титры. Конечно, бросается в глаза, что это нарисовано на экране, хромакей сильно заметен, работа актеров теряется на этом кричащем фоне. Однако в сочетании с деформированными перспективами и взглядом камеры под искривленным углом это ощущается как намеренная авторская задумка.

Нас приглашают испытать падение и крушение нравов в бывшей империи, ставшей республикой. Что еще интересно зрителю в таком нуаре? Натуралистичное насилие, историю, в которой себя можно ассоциировать, персонажам, которым можно сопереживать. Все это в "Хинтерленде" есть – детективная интрига, вояки, ушедшие на войну от страны, которая не признает их заслуг из-за того, что она исчезла. Привлекающий внимание женский персонаж, который стоит за справедливость и понимает главного героя. Фактически, это взгляд на австрийский "убойный отдел", лишенный парадного лоска. А будет ли тут счастливый конец? Тут уже обойдемся без спойлеров.

Фильм в российском прокате с 3 февраля.

Фото: прокатчик "ПРО:Взгляд"

Отсмотрел Федор Быков, Piter.tv