Вендел может перейти из "Зенита" в "Аль-Иттихад"

Клуб из Саудовской Аравии направил официальное предложение по трансферу бразильца.

Полузащитник "Зенита" Вендел может покинуть команду. Об этом сообщает издание Hatrick.

По информации источника, 27-летним бразильцем интересуется "Аль-Иттихад" из Саудовской Аварии. Клуб направил официальное предложение "Зениту" относительно трансфера Вендела. В июле уже были слухи о том, что "Аль-Иттихад" предлагал за бразильца более 30 млн евро.

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

