Велосипедист оказался под колесами такси на улице Правды

В воскресенье днем на перекрестке Правды и Разъезжей таксист сбил велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 30 мая.
Пользователи отмечают, что на место ДТП приехала карета скорой помощи и машина ГИБДД. По словам очевидцев, после перевязки мужчина вместе с сыном отправился домой. Сейчас на участке пересечения улиц пробок нет, автомобили разъехались.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга автобус сбил девушку на пешеходном переходе.
Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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