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Велосипедист оказался под колесами такси на улице Правды
Сегодня, 16:05
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Велосипедист оказался под колесами такси на улице Правды

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Очевидцы сообщают, что велосипедист жив. Он даже отправился домой на своих двоих.

В воскресенье днем на перекрестке Правды и Разъезжей таксист сбил велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 30 мая.

Пользователи отмечают, что на место ДТП приехала карета скорой помощи и машина ГИБДД. По словам очевидцев, после перевязки мужчина вместе с сыном отправился домой. Сейчас на участке пересечения улиц пробок нет, автомобили разъехались.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга автобус сбил девушку на пешеходном переходе. 

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: аварии, велосипедисты, дтп, петербург, такси, ул правды
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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