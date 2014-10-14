Велосипедист оказался под колесами такси на улице Правды

Очевидцы сообщают, что велосипедист жив. Он даже отправился домой на своих двоих.

В воскресенье днем на перекрестке Правды и Разъезжей таксист сбил велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 30 мая.

Пользователи отмечают, что на место ДТП приехала карета скорой помощи и машина ГИБДД. По словам очевидцев, после перевязки мужчина вместе с сыном отправился домой. Сейчас на участке пересечения улиц пробок нет, автомобили разъехались.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга автобус сбил девушку на пешеходном переходе.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"