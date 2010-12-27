В Петербурге будет такая же система велопроката, как у Москвы

Правительство планирует заключать с операторами контракты и устанавливать тарифы.

Смольный будет заключать контракты с операторами велопроката и сможет регулировать тарифы. Эта система уже работает в Москве, а в Петербурге таким образом устроены отношения с автобусными перевозчиками. Соответствующий проект постановления правительства опубликовал для антикоррупционной экспертизы Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Предположительно, право обслуживать велопрокат будут разыгрывать на торгах. Правительство сможет выставлять требования к качеству сервиса, а также устанавливать тарифы. При этом, организатор велопроката получит гарантию возмещения части затрат.

Указанные функции передадут подведомственному КРТИ учреждению – СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

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