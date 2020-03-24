Полиция будет следить, чтобы люди не выходили из дома.

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина на три недели. Об этом чиновник сообщил во время прямого эфира вещательной корпорации Би-би-си.

Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание - вы должны оставаться дома прокомментировал спикер

Джонсон считает, что эта мера - главное, что остановит распространение коронавируса между домохозяйствами. Также британцам запретили собираться более чем по двое. Исключением станут люди, которые живут вместе. Ходить в магазин на время карантина британцам разрешается только за товарами первой необходимости и как можно реже. Один раз в день разрешается покидать дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Выходить из квартир можно по медицинским причинам, ради оказания медицинской помощи. Ездить на работу и обратно можно в исключительных случаях, если это совершенно необходимо и работа не может быть выполнена из дома. За соблюдением всех введенных правительством ограничений будет следить полиция.

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Видео: YouTube/The Sun, The Telegraph, Guardian News