Виленский переулок затапливает горячей водой

Кипяток захватывает припаркованные машины.

В парадном квартале Петербурга, на Виленском переулке, припаркованные машины топит разлившимся кипятком. Как видно по фотографиям очевидцев, на одном участке переулка обвалился асфальт. Из дыры валит пар и льется грязная горячая вода.

Piter.tv получил от "Теплосети" Петербурга комментарий по поводу аварии.

"5 октября во время плановых ремонтных работ по адресу Виленский переулок, 15 специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обнаружили технологическое нарушение. Специалисты оперативных бригад предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности, вытекание воды на поверхность ликвидировано", – отметили в городской службе.

Теплоэнергетики постараются в кратчайший срок устранить дефект на прорванном трубопроводе.



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