Ведущий "Просто Кухня" Саша Белькович: "Шеф-повар должен быть эмоциональным!"

Известный шеф-повар, ресторатор и телеведущий Александр Белькович из программы "ПРОСТО КУХНЯ" на СТС провел с журналистами пресс-завтрак. Корреспондент PITER.TV взял комментарий у Александра и узнал - какими качествами должен обладать настоящий шеф.

Первое, шеф должен быть эмоциональным. Если не эмоциональный шеф, то из него толкового шефа не получится. Это важно. Второе, шеф-повар должен постоянно учиться находиться в развитии. Постоянно нужно подпитывать себя чем-то новым и не вариться в собственном соку. Ну и третье, обязательно должен любить это дело. Если ты обманываешь себя, то ничего не получится. Либо ты будешь просто НЕ кайфовать от того, чем ты занимаешься. Поэтому ты должен быть эмоциональным, любить это дело и развиваться.

Саша Белькович, шеф-повар, ресторатор и телеведущий "ПРОСТО КУХНЯ"