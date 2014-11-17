Ведущие шоу "УТРО.ТНТ" взбодрили все каналы на фестивале SUP-сёрферов

Горсткин мост телеканала участники заплыва признали самым ярким и энергичным.

Не серый, а цветной! Именно таким становится Петербург, когда в городе проходитфестиваль SUP-сёрферов. В этом году география участников насчитывает 14 стран, около 250 городов и рекордное количество участников – 10 000 человек! Телеканал ТНТ и команда ведущих шоу "УТРО. ТНТ" бросили себе вызов, взяв на себя важную задачу – взбодрить все каналы и каждого участника фестиваля.

Так, ведущие утреннего шоу: Давид Ниамеди, Лейсан Тугушева, Катерина Решнова иАриадна Тишова на своих оригинальных сапах-чашках не только проходили весь маршрут фестиваля вместе с остальными участниками, но и поддерживали энергетику мероприятия, вдохновляя зрителей и SUP-сёрферов.

Помимо этого, одна из наиболее ярких точек фестиваля расположилась на Горсткином мосту, который был забрендирован в цветах телеканала ТНТ. Петербургские блогеры Алексей Пекарский, Дарья Гордеева, Ника Сотникова, Виктория Геймбихнер, Юлия Попельницкая, Вера Григорьева Олеговна, Валерия Иванова, Спиридонова Ирина Павловна, Сергей Лебедев и Джульетта Крахмальная – в ярко-алых халатах и полотенцах ободряли и поддерживали всех участников и гостей фестиваля.

Представляла, что это будет ярко и красочно, но не знала, что настолько! Очень заряжали люди, которые стояли на мостах и набережных. Особенно запомнились блогеры в ярко-красных полотенцах и халатах на мосту ТНТ! Они кричали нам, махали руками, а мы им в ответ во весь голос желали доброго утра! Это было так мило и радостно! Катерина Решнова, телеведущая

Это был мой первый заплыв и мне невероятно понравилось. Ожидала я чего-то интересного, веселого, но по итогу вышло еще интереснее, еще веселее, еще масштабнее! Это круто и запомнится теперь надолго. Я думаю, что я приеду на такое мероприятие еще и даже возьму с собой друзей. Лейсан Тугушева, телеведущая

Запомнилось многое! Во-первых, наша команда, мы как таран все вместе шли вперёд, скрепив наши доски - в этом сила! А так же очень обрадовало, как нас встретили на брендированном мосту ТНТ. Костюмы других участников на наивысшем уровне!⁠ Я считаю, что нам удалось взбодрить людей и самим взбодриться на 1000 процентов! Ариадна Тишова, телеведущая

Напомним также, что обладателей самых ярких сапов и выразительных костюмов награждали в номинациях. Телеканал ТНТ подготовил свою специальную номинацию – "Самый бодрый на канале". Победителем крутого приза стал Антон Чернов, костюм которого отразил концепцию идеального утра!

Это событие создало уникальную атмосферу единения, где каждый участник был на одной волне и бодрился вместе. А для тех, кто хочет узнать, как это проходило, достаточно посмотреть репортаж ведущих и включить шоу "УТРО. ТНТ".

Смотрите шоу "УТРО. ТНТ" по будням с 6:00 до 8:00!

Фото: ТНТ