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Известные петербургские врачи попали в базу украинского "Миротворца"
Сегодня, 10:57
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alexandra08
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Известные петербургские врачи попали в базу украинского "Миротворца"

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Осенью прошлого года эти медики участвовали в Международном медицинском форуме "Наука побеждать… болезнь".

Несколько прославленных врачей из Санкт-Петербурга оказались в базе украинского сайта "Миротворец" за участие в медицинском форуме в Донецке. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на издание "Доктор Питер".

В черный список русофобского сайта попали директор НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе Валерий Парфенов, заместитель главврача этого же института Вячеслав Афончиков, профессор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Владимир Ветров. "Агентами Кремля" и "врагами Украины" также признали врачей из педиатрического университета: анестезиолога-реаниматолога СПбГПМУ Ольгу Мальцеву, профессора кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрия Заболоцкого.

Осенью прошлого года эти медики участвовали в Международном медицинском форуме "Наука побеждать… болезнь". Научная конференция проходила в Донецке, и темы докладов  врачей не имели никакого отношения к политике. К примеру, профессор Валерий Парфенов рассказывал украинским коллегам о проблемах нейрохирургии, а  Вячеслав Афончиков делился опытом по лечению панкреатитов.

В списки русофобского сайта попали медики из Свердловской, Вологодской областей, Нижнего Новгорода и Курска. Напомним, что с июня 2016 года в России запретили доступ к сайту "Миротворец", на котором хранятся личные данные о российских гражданах.

Фото: Pixabay.com

Теги: врачи , доктор питер , нии скорой помощи им джанелидзе , сайт миротворец , сайт миротворец новости , спбгпму
Категории: Новости СПб

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