Ведущая "России 1" уволилась ради переезда в Италию

В комментариях к публикации многие зрители пожелали ведущей дальнейших успехов.

Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер покинула федеральный канал ради переезда в Италию. Об этом она сообщила на странице канала в Facebook.

Телеканал сделал публикацию об уходе Елены Ландер. В ней уточняется, что ведущая хочет быть поближе к семье. Среди комментаторов были те, кто считал Ландер родной, так как каждое утро она дарила улыбку и хорошее настроение телезрителям. Также некоторые писали о том, что не будут скучать по Ландер в утреннем шоу так как смотрели программу не ради ведущей.

Издание Starhit пишет о том, что слухи о возможном уходе Ландер с телеканала ходили давно. В августе 2019 года она стала женой итальянца и ей приходилось жить на две страны.

Ранее мы сообщили, что американец купил Lamborghini на коронавирусные льготы.

Видео: Instagram/elena_lander