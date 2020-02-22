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Ведьмы в армии США: вышел трейлер сериала "Родина: Форт Салем"

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Премьера сериала запланирована на 18 марта.

В сети появился трейлер фантастического сериала "Родина: Форт Салем". Ролик был опубликован 17 января на официальном YouTube - канале проекта. 

Сюжет повествует об альтернативной Америке, где правительство страны 300 лет назад заключили соглашение с ведьмами и сделали их частью армии. Действие сериала развернется в современных США, где три молодые женщины, прошедшие базовую подготовку по боевой магии, начинают служить родине. 

Главные роли в проекте сыграли Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Тейлор Хиксон, Деметрия МакКинни и Амалия Холм. Премьера сериала запланирована на 18 марта.
Видео: YouTube / IGN

Теги: родина, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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