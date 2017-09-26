Вечером в Петербурге эвакуировали 650 человек из 16 отелей города

Ложные сообщения о взрывных устройствах помешали работе 16 городских отелей и одного ТРК.

Вечером 25 сентября в Санкт-Петербурге ложные сообщения о заминировании вынудили правоохранительные органы эвакуировать посетителей 16-ти гостиниц и одного ТРК.

Напомним, что из ТРК “РИО”, который находится на улице Фучика было выведено на улицу около полусотни человек. Сообщение о “бомбе” поступило в половину девятого вечера. От подобных “телефонных развлечений” также пострадали гостиницы Фрунзенского, Адмиралтейского и Центрального районов. Оперативники выяснили, что шутники звонили с номеров, зарегистрированных в Канаде и США.

В девяти отелях руководство решило не беспокоить посетителей и не сообщило клиентам о возможной угрозе. Всего для проверки заведений было направлено 105 сотрудников полиции и 16 служебных автомобилей. Ни один звонок не оказался правдивым.