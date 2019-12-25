Вечером улицы Петербурга сковали 8-балльные пробки

Согласно прогнозам сервиса "Яндекс. Пробки", к 20 часам пробок на дорогах уже не будет.

Во вторник вечером, 1 марта, на улицах Петербурга образовались 8-балльные пробки. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Заторы в Центральном районе отмечаются на Невском, Литейном и Лиговском проспектах, также обездвижены Дворцовая набережная и часть Садовой улицы. Автомобилисты едут на медленной скорости по улицам Садовой, Гороховой, Правды.

На Университетской набережной, Малом проспекте, набережной реки Смоленки и 16-й и 17-й линиях Васильевского острова также скопились пробки. В Петроградском районе тяжело проехать на Большом и Малом проспектах, Большой Пушкарской улице и Чкаловском проспекте.

Во Фрунзенском районе города дорожные заторы образовались на улице Салова, Бухарестской и Витебском проспекте. Согласно прогнозам сервиса "Яндекс. Пробки", к 20 часам пробок на дорогах уже не будет.

Ранее в Ленобласти с 1 апреля ограничат движение большегрузов. Начинается традиционная весенняя просушка региональных дорог.

Фото: Piter.tv, Яндекс. Пробки