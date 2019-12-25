В Ленобласти с 1 апреля ограничат движение большегрузов

Дорожный комитет Ленобласти установил сроки традиционной весенней просушки региональных дорог. Большегрузы не смогут ездить по дорогам Ленобласти с 1 по 30 апреля.
Запрет распространяется на большегрузы с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех – по гравийным дорогам.
Контролировать передвижение большегрузов будут передвижные посты весового контроля. Штраф за движение с перегрузом составляет до 400 тысяч рублей.
Также стало известно, что в Ленобласти закупят почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора.
Фото: ВКонтакте / Дороги Ленинградской области
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