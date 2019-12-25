  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти закупят почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора
Сегодня, 13:05
80
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти закупят почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора

0 0

На эти цели выделят 26,5 млн рублей.

Во вторник, 1 февраля, председатель комитета по обращению с отходами в Ленобласти Анастасия Кузнецова сообщила, что местные администрации приступили к закупке контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Отмечается, что в этом году закупят почти тысячу мусорных контейнеров. На цели цели выделят 26,5 млн рублей. В регионе также проведут отбор муниципальных образований, которые в этом году обустроят новые контейнерные площадки.

В 2021 году на территории 68 муниципальных образований области построили 830 контейнерных площадок, закупили 2 737 контейнеров для смешанного бытового мусора и 915 контейнеров. 

Фото: Pexels

Теги: контейнеры для раздельного мусора, ленобласть, раздельный сбор мусора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии