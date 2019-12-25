В Ленобласти закупят почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора

На эти цели выделят 26,5 млн рублей.

Во вторник, 1 февраля, председатель комитета по обращению с отходами в Ленобласти Анастасия Кузнецова сообщила, что местные администрации приступили к закупке контейнеров для раздельного сбора мусора.

Отмечается, что в этом году закупят почти тысячу мусорных контейнеров. На цели цели выделят 26,5 млн рублей. В регионе также проведут отбор муниципальных образований, которые в этом году обустроят новые контейнерные площадки.

В 2021 году на территории 68 муниципальных образований области построили 830 контейнерных площадок, закупили 2 737 контейнеров для смешанного бытового мусора и 915 контейнеров.

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