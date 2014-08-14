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Вечером 2 сентября пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов
Сегодня, 19:25
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Вечером 2 сентября пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

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Город "покраснел" от многочисленных пробок.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 2 сентября дорожная ситуация достигла 7 баллов. 

Из-за многочисленных пробок и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Большом проспекте Петроградской стороны, на Чкаловском, Каменноостровском, Измайловском и Невском проспектах, на набережной реки Фонтанки, на Садовой и Херсонской улицах, Дворцовой набережной, а также на улицах Белинского и Ломоносова. 

Заторы на дорогах наблюдаются и на Заневском проспекте (в том числе и на мосту Александра Невского), на Синопской набережной. Автомобилистам придется отстоять в пробках и во Фрунзенском районе: на улице Типанова, на проспекте Славы. Пробки собрались и в Невском районе: на Ивановской и Народной улицах. В Московском районе также наблюдаются пробки в районе станций метро "Звездная и Купчино".

Традиционно пробки собрались на кольцевой автодороге: участок покраснел от поселка Шушары до города Кудрово. Также начинают собираться пробки в районе города Мурино.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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