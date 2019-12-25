Вечерний рейс появится 1 мая на туристическом маршруте в Петербурге

Всего будет четыре рейса ежедневно – в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Т

В Петербурге 1 мая запускают дополнительный рейс в семь вечера у Первого туристического маршрута ретротрамвая. Об этом 29 апреля рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".

Так, всего будет четыре рейса ежедневно – в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Туристический трамвай - это копия вагона ЛМ-33. Они служили рекордные 46 лет: довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Внутри трамвая воссоздали экстерьер исторического вагона.

Ранее мы писали, что открытие туристического сезона в Ленобласти стартует в мае. Первое крупное мероприятие сезона – фестиваль "Корюшка идет", который состоится 14 мая в Новой Ладоге.

Фото: Piter.tv

