На Перевозной улице мигрант избил и ограбил повара, возвращавшегося с работы домой

Злоумышленника уже задержали.

Утром 12 января в полицию обратилась 32-летняя жительница Адмиралтейского района Петербурга. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, супруг женщины стал жертвой грабителя накануне вечером.

Со слов горожанки, около 22.50 ее 36-летний муж, работающий поваром в сети ресторанов, возвращался домой с работы, но не дошел без неприятностей. У дома №2 по Перевозной улице на мужчину напал неизвестный, избил его и похитил смартфон, обручальное кольцо и 40 тысяч рублей. Пострадавшему мужчине помог добраться домой прохожий, но в итоге повара госпитализировали в состоянии средней степени тяжести: медики диагностировали множественные травмы головы.

Полиция по горячим следам в тот же день задержала на улице Декабристов подозреваемого в ограблении, им оказался гражданин среднеазиатской страны, находящийся в России нелегально. Ранее мигрант был неоднократно судим за имущественные преступления. Похищенные ценности у злоумышленника изъяли, возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция проверяет причастность грабителя к аналогичным преступлениям.

Также мы рассказывали, что грабитель похитил 500 тыс. рублей из банка в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД