Вечер памяти Кирилла Лаврова пройдет на сцене БДТ в честь 100-летия

В Санкт-Петербурге вспоминают великого артиста в день его юбилея.

В Санкт-Петербурге 15 сентября в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова состоится вечер памяти "Наш Лавров", посвященный 100-летию народного артиста СССР Кирилла Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба БДТ.

В программе вечера будут звучать воспоминания Лаврова в исполнении актеров театра — Нины Усатовой, Валерия Дегтяря, Елены Поповой, Георгия Штиля, Анатолия Петрова и других. Все билеты на мероприятие распроданы. Запись вечера будет показана телеканалом "Культура" 21 сентября.

К юбилею в театре открыли инсталляцию-реконструкцию рабочего стола Лаврова, где представлены его документы, фотографии и материалы спектаклей периода руководства БДТ.

Кроме того, в Ораниенбаумском саду 15 сентября заложен камень на месте будущего памятника артисту. 17 сентября на "Газпром-Арене" состоится матч Кубка России "Зенит" — "Ахмат", посвященный памяти Лаврова, который был давним болельщиком футбольного клуба.

Также на "Первом канале" 20 и 21 сентября выйдет документальный фильм о жизни и творчестве актера "Одна счастливейшая жизнь", созданный при поддержке БДТ.

Фото: предоставлено БДТ им. Товстоногова