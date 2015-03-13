Вчерашний день в Петербурге стал самым теплым в июне этого года

Среднесуточная температура составила +22,9 градуса.

Вчерашний день в Петербурге стал самым тёплым в июне этого года. Вчера получился очень тёплый вечер, это и сыграло основную роль в среднесуточной температуре всех суток, отметил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Максимальная температура 29 июня в Северной была не самой высокой (+27,8 градуса), но среднесуточная температура составила +22,9 градуса.

Получилось так, что было перекрыто очень высокое значение температуры 22 июня, когда даже максимум дня был намного выше, +29, 3 градуса. Александр Колесов, синоптик

Сегодня в Петербурге всё еще теплый день, +25…+27 градусов. Атмосфера над нашим регионом перестраивается, ветер меняется на западные направления и погода в дальнейшем уже будет другой.

Фото: Piter.tv