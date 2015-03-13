Вчерашний день в Петербурге стал самым теплым в июне этого года

Вчерашний день в Петербурге стал самым тёплым в июне этого года. Вчера получился очень тёплый вечер, это и сыграло основную роль в среднесуточной температуре всех суток, отметил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
Максимальная температура 29 июня в Северной была не самой высокой (+27,8 градуса), но среднесуточная температура составила +22,9 градуса.
Получилось так, что было перекрыто очень высокое значение температуры 22 июня, когда даже максимум дня был намного выше, +29, 3 градуса.
Александр Колесов, синоптик
Сегодня в Петербурге всё еще теплый день, +25…+27 градусов. Атмосфера над нашим регионом перестраивается, ветер меняется на западные направления и погода в дальнейшем уже будет другой.
Фото: Piter.tv
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