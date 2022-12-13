В Васкелово 1 февраля открывается ФАП

ФАП построен по государственной программе АПК "Комплексное развитие сельских территорий".

В Васкелово Всеволожского района с 1 февраля открывается фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

На первом этаже фельдшерско-акушерского пункта расположены смотровой кабинет, изолятор с отдельным входом, кабинет фельдшера и процедурный кабинет. На втором – квартиры для медицинских работников.

ФАП построен по государственной программе АПК "Комплексное развитие сельских территорий".

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти