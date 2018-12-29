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В Петербурге сняли фильм "Медный всадник России"
Сегодня, 16:07
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nastya960

В Петербурге сняли фильм "Медный всадник России"

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В фильме будет показана история создания знаменитого памятника Петру I.

В Петербурге завершились съемки фильма "Медный всадник России". Над картиной работала кинокомпания "Круглый стол". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Генеральным продюсером, режиссером и автором сценария к проекту стал актер Василий Ливанов. В фильме будет показана история создания знаменитого памятника Петру I. Для этого три века назад Екатерина II пригласила из Франции скульптора Этьен-Морис Фальконе.

Снять этот фильм было моей давней задумкой. Мне хотелось показать творческий процесс создания Медного всадника и познакомить зрителей с историей нашей страны, отраженной в одном из ее важнейших событий.

Василий Ливанов, режиссер

Съемки фильма проходили в Эрмитаж, в выборгском парке Монрепо, в Большом Гатчинском дворце, а также в Москве во дворцах музея-заповедника "Царицыно". Дата выхода картины в прокат пока не известна.

Фото: пресс-служба "ПрофиСинема"



 

 

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Теги: василий ливанов, медный всадник, петр первый
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино, Картина дня,

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