В Петербурге сняли фильм "Медный всадник России"

В фильме будет показана история создания знаменитого памятника Петру I.

В Петербурге завершились съемки фильма "Медный всадник России". Над картиной работала кинокомпания "Круглый стол". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Генеральным продюсером, режиссером и автором сценария к проекту стал актер Василий Ливанов. В фильме будет показана история создания знаменитого памятника Петру I. Для этого три века назад Екатерина II пригласила из Франции скульптора Этьен-Морис Фальконе.

Снять этот фильм было моей давней задумкой. Мне хотелось показать творческий процесс создания Медного всадника и познакомить зрителей с историей нашей страны, отраженной в одном из ее важнейших событий. Василий Ливанов, режиссер

Съемки фильма проходили в Эрмитаж, в выборгском парке Монрепо, в Большом Гатчинском дворце, а также в Москве во дворцах музея-заповедника "Царицыно". Дата выхода картины в прокат пока не известна.

Фото: пресс-служба "ПрофиСинема"





