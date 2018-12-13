На Васильевском острове в окна залетают шершни

Местные жители пожаловались в соцсетях на нашествие шершней.

Жители Васильевского острова жалуются на нашествие шершней.

В одной из групп соцсети ВКонтакте жители Санкт-Петербурга сообщили, что в окна квартир на Васильевском острове залетают шершни. В одну из квартир залетели сразу два насекомого. В комментариях сообщают, что также были замечены эти насекомые и в других районах.

Шершни - это своего рода очень крупная оса. Его тельце может составлять порядка 5 сантиметров. Если пчела жалит всего один раз и погибает, то шершень может ужалить несколько раз. Но укус европейского шершня намного больнее, по сравнению с пчелой или осой. Из-за токсинов, которые есть в его яде, организм человека переносит укус шершня более тяжело. Кроме этого, яд этого насекомого содержит гистамины, которые способны вызвать аллергию. Несмотря на это, единичные укусы не приводят к летальным исходам (если человек не аллергик). Интересно, что "кусаются" в основном самки, но не специалисту отличить самку от самца практически невозможно.

Укус шерня вызывает резкую боль, места "укуса" краснеет и опухает, может подскочить пульс и артериальное давление. Если же человек склонен к аллергии, то укус может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального.

При укусах шерня, нужно уйти от места скопления данного насекомого, сообщить близким, место "укуса" обработать антисептиком, приложить лед, выпить антигистаминные препараты. Если происходит тяжелая аллергическая реакция, незамедлительно вызвать "скорую".

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Фото: ВК, Живем на Васильевском | Васильевский остров, свободные источники