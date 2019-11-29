Игры ворона и песца на Ямале сняли на видео

Ворону, вероятно, стало скучно и он решил подразнить песца.

На Ямале сняли на видео забавные игры песца и ворона.

Работница одного из судов сняла на видео игры песца и ворона. Вероятно, ворону стало скучно, и он решил подразнить песца. Птица садилась на заснеженный лед и поджидала пушистика. Когда песец подбегал к ворону, тот отлетал. Ворон гонял туда-сюда песца, заставляя подпрыгивать.

Через какое-то время птице надоела игра и она улетела. Сн6ято видео было на Ямале в районе Мыса Каменного.

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Видео: Дарья Мигунова