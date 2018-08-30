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Василеостровский рынок заработал в тестовом режиме
Сегодня, 13:36
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Василеостровский рынок заработал в тестовом режиме

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Но пока что не доступен для всех посетителей.

На Большом проспекте 13-го июня в тестовом режиме открылся Василеостровский рынок. Свободно попасть на него посетители смогут с воскресения, 16-го июня. Об этом сообщили организаторы на Instagram-странице рынка.

Он станет первым гастрономическим пространством в Петербурге. Под одной крышей соберутся разные кухни мира. Планируется собственная сыроварня. 

В субботу, 15-го июня на территории рынка пройдет фестиваль Esquire Weekend. А на следующий день, 16-го июня, как пообещали в Instagram, рынок начнет работать для всех. На данный момент в здании продолжается ремонт. 

Ранее Piter.TV сообщил о ЧП в торговом центре "Мега Дыбенко". 

Фото: pixabay.com

Теги: василеостровский рынок, еда, рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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