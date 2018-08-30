Василеостровский рынок заработал в тестовом режиме

Но пока что не доступен для всех посетителей.

На Большом проспекте 13-го июня в тестовом режиме открылся Василеостровский рынок. Свободно попасть на него посетители смогут с воскресения, 16-го июня. Об этом сообщили организаторы на Instagram-странице рынка.

Он станет первым гастрономическим пространством в Петербурге. Под одной крышей соберутся разные кухни мира. Планируется собственная сыроварня.

В субботу, 15-го июня на территории рынка пройдет фестиваль Esquire Weekend. А на следующий день, 16-го июня, как пообещали в Instagram, рынок начнет работать для всех. На данный момент в здании продолжается ремонт.

Ранее Piter.TV сообщил о ЧП в торговом центре "Мега Дыбенко".

Фото: pixabay.com