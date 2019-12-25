Вашингтон отказался от вакцины ВОЗ

США по-прежнему занимают лидирующую строчку по числу зараженных коронавирусной инфекцией.

Вашингтон отказался от вакцины Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они не будут поддерживать международные усилия по разработке вакцины от коронавируса.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 25,5 млн человек. Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир уточнил, что распространение вакцины против вируса напрямую связано с ВОЗ. Соединенные Штаты не отказываются привлекать к процессу международных партнеров, но сами участвовать в этом не намерены. Дир добавил, что администрация Белого дома готова выделить средства, чтобы гарантировать, что любая вакцина соответствовала золотому стандарту Минздрава.

Напомним, что в разработке вакцины задействованы 170 стран. Усилия ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации направлены на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.

Ранее мы сообщили, что в ВОЗ раскрыли критерий эффективности вакцин от коронавируса.