Вашингтон отказался от вакцины ВОЗ

Вашингтон отказался от вакцины Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они не будут поддерживать международные усилия по разработке вакцины от коронавируса.
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 25,5 млн человек. Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир уточнил, что распространение вакцины против вируса напрямую связано с ВОЗ. Соединенные Штаты не отказываются привлекать к процессу международных партнеров, но сами участвовать в этом не намерены. Дир добавил, что администрация Белого дома готова выделить средства, чтобы гарантировать, что любая вакцина соответствовала золотому стандарту Минздрава.
Напомним, что в разработке вакцины задействованы 170 стран. Усилия ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации направлены на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.
Ранее мы сообщили, что в ВОЗ раскрыли критерий эффективности вакцин от коронавируса.
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