В Петербурге вандалы испортили граффити с Михаилом Боярским

Неизвестные испортили портрет Михаила Боярского, который нарисован на трансформаторной будке на Крестовском острове. Об этом рассказали местные жители.
Вандалы. Судя по всему, болельщики ЦСКА.
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Однако кто-то из петербуржцев в комментариях предположил, что испортить граффити могли и фанаты "Зенита". Ранее артист раскритиковал игру сине-бело-голубых в матче с ЦСКА. Встреча закончилась счетом 0:0. По словам Боярского, он "лучше будет болеть за "Тосно", чем за "Зенит".
Отметим, что в октябре 2016 года уже было "нападение" на данное граффити. Однако художники быстро восстановили изображение, немного изменив надпись на шарфе.
Фото: ВКонтакте / Лахта Онлайн | Приморский район