В Петербурге вандалы испортили граффити с Михаилом Боярским

Граффити с Боярским находится на Крестовком острове.

Неизвестные испортили портрет Михаила Боярского, который нарисован на трансформаторной будке на Крестовском острове. Об этом рассказали местные жители.

Вандалы. Судя по всему, болельщики ЦСКА. Предполагает автор публикации

Однако кто-то из петербуржцев в комментариях предположил, что испортить граффити могли и фанаты "Зенита". Ранее артист раскритиковал игру сине-бело-голубых в матче с ЦСКА. Встреча закончилась счетом 0:0. По словам Боярского, он "лучше будет болеть за "Тосно", чем за "Зенит".

Отметим, что в октябре 2016 года уже было "нападение" на данное граффити. Однако художники быстро восстановили изображение, немного изменив надпись на шарфе.

Фото: ВКонтакте / Лахта Онлайн | Приморский район