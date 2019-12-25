Вандалы вырвали и украли семь бетонных столбов из парка "Зверинец" в Гатчине

Неизвестные лица вырвали семь бетонных столбов, а затем украли их. По словам представителей парка, от столбов остались только основания.
Хулиганы несколько раз приходили на место преступления. В первый раз они забрали с собой четыре столба в период с 7 по 13 августа. Однако, последние три были похищены за ночь с 18 на 19 августа.
Сотрудники парка обратились в полицию, и следователям предстоит выяснить все детали произошедшего. Представители парка надеются, что виновники будут наказаны по всей строгости закона, а ущерб будет возмещен.
Ранее сообщалось, что вандалы-подростки сломали фонтан в Волхове.
Фото: ВКонтакте / "Парк "Зверинец"
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