Вандалы вырвали и украли семь бетонных столбов из парка "Зверинец" в Гатчине

Неизвестные украли семь бетонных столбов из пейзажного парка "Зверинец" в Гатчине. Представители парка обратились в полицию, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Неизвестные лица вырвали семь бетонных столбов, а затем украли их. По словам представителей парка, от столбов остались только основания.

Хулиганы несколько раз приходили на место преступления. В первый раз они забрали с собой четыре столба в период с 7 по 13 августа. Однако, последние три были похищены за ночь с 18 на 19 августа.

Сотрудники парка обратились в полицию, и следователям предстоит выяснить все детали произошедшего. Представители парка надеются, что виновники будут наказаны по всей строгости закона, а ущерб будет возмещен.

Ранее сообщалось, что вандалы-подростки сломали фонтан в Волхове.

Фото: ВКонтакте / "Парк "Зверинец"