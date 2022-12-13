Вандалы-подростки сломали фонтан в Волхове

На прошлой неделе в Волхове произошёл акт вандализма: трое подростков сломали световой фонтан в сквере имени Почивалова. Видеозапись с произошедшим разместил глава районной администрации Алексе Брицун, отметив, что материал уже передан правоохранителям.
Судя по кадрам, вандалы залезли на конструкцию фонтана и оторвали её часть. Вскоре сооружение восстановят.
Добавим, что фонтан появился в сквере имени В.П. Почивалова в мае 2022 года.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти рассказали о предстоящем Съезде архитекторов.
Видео: Telegram / Алексей Брицун
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