Вандалы-подростки сломали фонтан в Волхове

Кадры с места происшествия уже переданы администрацией в правоохранительные органы.

На прошлой неделе в Волхове произошёл акт вандализма: трое подростков сломали световой фонтан в сквере имени Почивалова. Видеозапись с произошедшим разместил глава районной администрации Алексе Брицун, отметив, что материал уже передан правоохранителям.

Судя по кадрам, вандалы залезли на конструкцию фонтана и оторвали её часть. Вскоре сооружение восстановят.

Добавим, что фонтан появился в сквере имени В.П. Почивалова в мае 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти рассказали о предстоящем Съезде архитекторов.

Видео: Telegram / Алексей Брицун