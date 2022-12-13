С Ленобласти рассказали о предстоящем Съезде архитекторов

Центральной темой для обсуждения участников мероприятия станет архитектура быстрого реагирования.

Летом 2023 года, с 21 по 25 июня, в Ленинградской области состоится всероссийский Съезд архитекторов. Об этом сообщила пресс-служба Строительного блока региональной администрации.

В рамках заседания пройдёт творческий марафон с участием начинающих архитекторов и градостроителей: это студенты столичных и петербургских ведущих вузов, в частности, НИУ МГСУ, Университета по землеустройству, СПбГАСУ, Политеха, Горного университета и Академии художеств им. Репина.

По словам главного архитектора Ленобласти Сергея Лутченко, центральной темой для обсуждения участников мероприятия станет архитектура быстрого реагирования. В это понятие входит реанимация старого фонда и возведение новых объектов со сжатым циклом реализации. Также начинающие архитекторы выскажут свои предложения по архитектурной адаптации здания мебельной фабрики Пиетинена в Выборге, которое выступает объектом культурного наследия.

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Фото: Правительство Ленобласти