Неизвестные отломали голову статуи на доме Ахматовой

Горожане заметили поврежденную статую юноши, которая украшала дом на Большой Пушкарской. Это здание также называют Ахматовским домом, так как поэтесса жила там.

Вандалы в очередной раз испортили исторический облик здания. На этот раз пострадал дом 3 на Большой Пушкарской в Петроградском районе. Горожане заметили, что у статую юноши на фасаде исчезла голова.

Судя по всему, ее отломили вандалы. Как рассказали местные жители "Фонтанке", это произошло еще 19 августа.

Комитет по охране памятников пообщел разобраться в случившемся. КГИОП также решит, как будут восстанавливать скульптуру. Дом стоит на учете как вновь выявленный памятник и входит список зданий, несущих "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

Здание называют "домом Кирилловых", так как он являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Некоторое время в доме жила Анна Ахматова.