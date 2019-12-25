В Сланцах вандалы разбили игрушки на новогодней елке

Представители администрации обратились ко всем жителям микрорайона с просьбой бережно относиться к общему имуществу.

Недавно в микрорайоне Лучки города Сланцы была установлена новогодняя ёлка. Однако радость местных жителей омрачили вандалы.

По просьбе жителей местные власти выбрали новое место для установки ёлки. Нижние ветки дерева оставили без украшений, надеясь таким образом предотвратить порчу игрушек. К сожалению, это не остановило хулиганов, которые разбили все шары, до которых могли дотянуться. Фотографии последствий визита вандалов были опубликованы администрацией Сланцевского района в пятницу, 13 декабря.

Представители администрации обратились ко всем жителям микрорайона с просьбой бережно относиться к общему имуществу.

Фото: Администрация Сланцевского района