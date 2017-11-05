Видео: на Среднеохтинском действует автовандал

Жители Красногвардейского района ищут молодого вандала, который по ночам царапает припаркованные автомобили и ломает им дворники.

В редакцию канала Piter.TV прислали видео с актом автовандализма. ЧП случилось в начале ноября на Среднеохтинском проспекте. По словам авторов ролика, камеры видеонаблюдения сняли действия молодого парня, который царапал машины и ломал им дворники. Этот беспредел происходил в час ночи, так что никто из местных жителей не смог остановить хулигана. Сейчас петербуржцы ищут своего обидчика и просят земляков о помощи. Люди уверены, что вандал находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.