Видео: на Среднеохтинском действует автовандал

В редакцию канала Piter.TV прислали видео с актом автовандализма. ЧП случилось в начале ноября на Среднеохтинском проспекте. По словам авторов ролика, камеры видеонаблюдения сняли действия молодого парня, который царапал машины и ломал им дворники. Этот беспредел происходил в час ночи, так что никто из местных жителей не смог остановить хулигана. Сейчас петербуржцы ищут своего обидчика и просят земляков о помощи. Люди уверены, что вандал находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В ночь с 01.11 на 02.11 в 01:10 по адресу Среднохтинский проспект 2в/17 во дворе дома не известный испортил 5 автомобилей вырвав у них дворники с корнями. Все пострадавшие жильцы этого дома просят о помощи в опознании данного индивида в состоянии алкогольного или наркотического опьянения!!! Просим сделать максимальный репост не будьте равнодушными в такой ситуации может оказаться каждый не дай бог! За ранее спасибо всем кто поддержит и поможет в розыске!
Обращение пострадавших