Вальс-гавот, румба и контрданс – как прошел зимний Гранд бал в Петербурге

Один из самых масштабных балов этого года собрал в Голубом зале Константиновского дворца более 120 человек – любителей танцев и продолжателей российских культурных традиций.

В Петербурге прошел зимний Гранд бал – один из самых многочисленных в этом году – в нем приняли участие более 120 танцоров. Площадкой стал Голубой зал Константиновского дворца, где в середине XIX века проводили парадные обеды, балы, домашние и благотворительные концерты. По замыслу танцмейстера этот бал – современный – программа сочетала разные жанры: кросс-степ вальс, аргентинское танго, гранд-полонез и румбу.

На самом деле мы не сильно именно этот бал приурочивали к Новому Году. Но там есть одна композиция вальса-гавот, которая лично мне навевает новогоднее настроение, кажется, что в этот момент находишься на катке. Люди танцевали под эту музыку, будто катались на коньках – такой полет души. Виталий Исаков, артист театра и кино, режиссер-хореограф, организатор проекта "Балы в Петербурге"

60 пар: петербургские любители бальной культуры и гости из Москвы, новички и уже профессиональные танцовщицы и танцоры. Супруги Кузнецовы уже больше 17 лет занимаются бальными танцами, при этом не устают открывать для себя новые направления.

Нам пока не дается импровизация: вот это слово, мы сразу бледнеем, когда его слышим. Так как есть танец, есть вариации, и мы танцуем, а как только импровизация, партнерша должна полностью слушаться партнера, а партнер остолбенел в этом месте, вот тут начинается самое интересное. Мы еще не знаем социальных танцев: бачата, сальса, но, может быть, все впереди. Василий и Елена Кузнецовы, участники проекта "Балы в Петербурге"\

Как признаются участники, танец – это совместный процесс, где каждый старается услышать друг друга. Так, например, английский танец контрданс "Прихоть мистера Бевериджа" оказывает терапевтический эффект.

Через этот танец они приходят к тому, что если есть, какие-то проблемы в жизни, то надо сесть и поговорить, а здесь – встать и проговорить, протанцевать, прошагать те самые движения, расходки, потому что они очень красивые и очень логичные. И когда партнёры приходят к этой парной логике вместе, это действительно похоже на терапию – потом и улыбки, и радость, и любовь, и объятия! Виталий Исаков, артист театра и кино, режиссер-хореограф, организатор проекта "Балы в Петербурге"

Сегодня балы – это не только танцевальное мероприятие, но ещё и возможность найти новых друзей и даже обрести любовь.

Я думаю, что самое важное в этом проекте, это человеческие отношения: мы стараемся собирать всех ради того, чтобы люди общались, знакомились, дружили. Чтобы у семей появилось общее хобби, у тех, кто посещает наши балы и занятия. Чтобы люди во взрослом возрасте могли найти себе друзей и единомышленников. Елизавета Брунова, специалист по этикету и протоколу, педагог-хореограф, организатор проекта "Балы в Петербурге"

Так Мария, которая занимается танцами всего полгода, нашла своего партнера Артёма – он вот-вот мастер по спортивным бальным танцам. Пара освоила уже множество стилей и в следующем году планирует выступать на соревнованиях в группе "любитель-профессионал".

На самом деле, женщине в любом танце нужно расслабиться и получать удовольствие! Благодаря профессионализму Артёма мы станцевались, и у нас очень хорошо получается, как мне кажется. Мне очень нравится танцевать с Артёмом: он ведет классно, с ним легко, я уже понимаю его с полужеста. Мария Казак, участница проекта "Балы в Петербурге" Самое первое – это коммуникация, простое общение. Очень важно понимать друг друга, уметь улавливать детали, которые есть между вами. Артём Васильев, профессиональный спортсмен, участник проекта "Балы в Петербурге"

Более 11 тысяч человек – участники проекта "Балы в Петербурге" – семейные пары, студенты ВУЗов, ученики лицеев и гимназий и даже дети продолжают в XXI веке традиции петровских времён.

Фото, видео: Piter.TV