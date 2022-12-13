В Константиновском дворце прошла елка для детей военных

Зрителям показали сказочный спектакль "Тайна часов вечности".

На новогодних каникулах в Стрельне провели елку для детей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Праздник состоялся в Константиновском дворце. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Также на праздник пригласили школьников, которые стали победителями всероссийских конкурсов и олимпиад. Зрители попали на сказочный спектакль "Тайна часов вечности".

После театральной постановки начались танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг новогодней ели. Все желающие сделали фото с волшебниками и загадали свои желания.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга пообещали предоставить 700 квартир детям-сиротам в этом году.

Фото: Pxhere