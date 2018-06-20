Валентину Матвиенко поздравили в филармонии Петербурга

Экс-губернатор получил поздравления с Днем Рождения в торжественной обстановке.

В большом зале Филармонии Санкт-Петербурга поздравили с юбилеем Валентину Матвиенко. Симфонический оркестр под управлением Юрия Темирканова начал торжественный концерт. Приглашенными гостями стали политические деятели и деловой сферы города.

Отметим, что именинницу встречали стоя. После музыкального приветствия собравшиеся начали со сцены поздравлять бывшего губернатора. Почетные гости напомнили, что Матвиенко родилась в семье фронтовика, а сейчас спикер Госдумы и сама защищает страну на занимаемой должности.

Вас всегда отличали искренность, порядочность, умение работать с людьми, и вы вообще феерическая женщина, искренне хочу сказать отметил полномочный представитель президента по Северо-Западу Александр Гуцан.

Сама Валентина Матвиенко утром отметила праздник в кругу близких людей, а затем дала полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.

Фото: Piter.tv