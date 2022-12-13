Валентина Матвиенко: Африканские страны относятся к России с уважением, с надеждой на дальнейшее развитие сотрудничества

В СФ РФ оценили саммит "Россия-Африка", который запланирован в 2023 году в Петербурге.

Предсежатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила о том, что дебютное мероприятие саммит "Россия-Африка", прошедшее три года назад в Сочи, было "очень успешным", а все его участкики выразили Москве благодарномсть за его проведение. Сенатор пояснила, что значимость предстоящего саммита, который пройдет летом 2023 года в Петербурге, велика, так как у данного континента фиксируется большой экономической потенциал, который властям не удалось раскрыть до конца. При этом на полях саммита дополнительно будет проведен экономический форум. Россию посетят не только главы и политические лидеры государств, но также предприниматели и общественные деятели. Для отечественных бизнесменов речь идет о внимании к африканскому рынку. По словам Валентины Матвиенко, законодатели должны формировать ниши и такие условия, по которым сторонам будет выгодно взаимодействовать.

За последнее десятилетие Африка получила мощное развитие. Не только экономическое, но и научное, социальное. Конечно же, трудно представить себе строительство многополярного мира с единой и неделимой безопасностью, взаимовыгодного сотрудничества без целого континента. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

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Фото и видео: Совет Федерации