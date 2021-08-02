Валентин Юмашев покинул пост внештатного советника Путина

По словам Телень, Юмашев покинул пост по собственной инициативе.

В понедельник, 30 мая, Валентин Юмашев оставил пост советника президента России. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень, членом правления которого является господин Юмашев.

По словам Телень, Юмашев покинул пост по собственной инициативе. В этом качестве он работал внештатно с 1998 года. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что господин Юмашев ушел еще в апреле. Он работал советником президента "на общественных началах".

Юмашев входил в предвыборный штаб первого президента России Бориса Ельцина, когда он переизбирался на второй срок в 1996 году. В период с августа того же года по февраль 1997 он был советником Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ. Позже он возглавил администрацию президента, в этой должности пробыл до конца 1998 года.

После этого Юмашев внештатно работал советником президента России. В 2018 году Путин после своего переизбрания вновь назначил Валентина Юмашева на этот пост.

Ранее мы сообщали, что Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств СПбГУ. Сегодня обязанности декана факультета свободных искусств временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Фото: Piter.tv

