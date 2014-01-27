Всего в поликлиниках на данный момент осталось 74 263 комплекта вакцины.

Вакцину от коронавируса в Петербурге получили 106 894 человека. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Закончили цикл вакцинации более 21 тысяч человек, а в поликлиниках осталось 74 263 комплекта вакцины.

За весь период в Петербурге вакцинировано 106 894 человека. Из них 21 891 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4 590 человек, вторично – 474. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 218 642 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 74 263 комплекта – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv