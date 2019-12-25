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Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 245 тысяч человек
28 февраля, 20:10
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Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 245 тысяч человек

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В городе остается более 98 тысяч комплектов вакцины от COVID-19.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошел 245 941 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

В правительстве Петербурга отмечают, что 101 345 человек прошли оба цикла вакцинации.

За весь период в Петербурге вакцинировано 245 941 человек. Из них 101 345 - полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 558 человек, вторично – 4 162. Всего в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 98 401 комплект.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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