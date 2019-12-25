Вакцинация российским "Спутником V" начнется в Боливии — регулятор страны выдал разрешение на экстренное использование препарата. О прибытии первой партии российской вакцины сообщил президент Боливии Луис Арсе, пишет издание "Профиль".
Боливийский лидер принял участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной.
Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах.
Луис Арсе, президент Боливии
Он отметил, что вакцинация начнётся в тех местах, где можно обеспечить холодную цепь.
Ранее Боливия приобрела более 5 млн доз вакцины "Спутник V".
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