Боливия приобрела более 5 млн доз вакцины "Спутник V"

Первая партия в количестве 1,7 млн доз страна получит в конце марта.

Боливия заключила контракт на приобретение 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил президент страны Луис Арсе в эфире телеканала Unitel.

Мы провели переговоры. В контракте, который мы подписали, 5,2 млн доз. Первая партия в количестве более 1,7 млн доз прибудет в конце марта. Луис Арсе, президент Боливии

Вторая партия препарата в том же количестве доз Боливия должна получить в конце апреля. Остальную часть "Спутника V" доставят в мае.

На сегодняшний день в Боливии зарегистрировано более 156 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Видео: FB / Lucho Arce