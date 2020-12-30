Обороты позволяют обеспечивать ритмичную поставку препарата в регионы.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V". Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, на данный момент в России произведено около двух миллионов доз вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи.

До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Он отметил, что такие обороты позволяют обеспечивать ритмичную поставку препарата в регионы. Мантуров также заявил, что темпы производства сейчас даже чуть опережают запланированные — благодаря российскому оборудованию.

Ранее Мантуров заявил, что на поддержку промышленности в 2021 году выделят более 300 миллиардов рублей.

Видео: Youtube/Россия 24