Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V". Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, на данный момент в России произведено около двух миллионов доз вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи.
До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз.
Денис Мантуров, глава Минпромторга
Он отметил, что такие обороты позволяют обеспечивать ритмичную поставку препарата в регионы. Мантуров также заявил, что темпы производства сейчас даже чуть опережают запланированные — благодаря российскому оборудованию.
Ранее Мантуров заявил, что на поддержку промышленности в 2021 году выделят более 300 миллиардов рублей.
Видео: Youtube/Россия 24
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