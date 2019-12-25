Мантуров: на поддержку промышленности в 2021 году выделят более 300 млрд руб.

Глава Минпромторга рассказал о динамике развития российской промышленности.

Денис Мантуров заявил, что на поддержку промышленности в 2021 году выделят более 300 млрд рублей. Об этом эксперт сообщил журналистам телеканала РБК. Фрагмент интервью чиновника показан 24 декабря.

Что касается отраслей, которые дали основной прирост, - это фарминдустрия и все, что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом Денис Мантуров, глава Минпромторга

Эксперт заметил, что текущий год профильное ведомство помогло завершить "с небольшим, но плюсом". Он уверен, что правительственные меры позволят положительно повлиять на динамику развития российской промышленности на следующий год.

Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.

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