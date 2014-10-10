Раскрыто, сколько человек привились от COVID-19 в Петербурге за майские выходные

Второй компонент получили почти 43 тысячи человек.

Раскрыто, сколько человек привились от COVID-19 в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии коронавируса в городе на 10 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, с 1 по 9 мая в Северной столице первым компотентом вакцин от коронавируса привились более 22 тысяч (22131) человек. Второй компонент получили почти 43 тысячи (42 961) человек.

В отчете указывается, что среди привившихся вакцину "ЭпиВакКорона" на первом этапе уже получили более 10 тысяч человек, полностью вакцинацию завершили более 3 тысяч.

Из них первым компонентом вакцины ЭпиВакКорона привиты 10 743 человек. Полностью закончили цикл вакцинации этим препаратом 3 236 человек – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Кроме того, в Смольном напомнили, что впервые вакцина "ЭпиВакКорона" появилась в Петербурге 8 апреля. Сейчас запас данной вакцины в городе – более 10 тысяч комплектов.

Фото: Piter.tv