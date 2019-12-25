Около 1,3 млн петербуржцев прошли вакцинацию от гриппа

Также горожане продолжают прививаться от коронавируса.

В Северной столице продолжается прививочная кампания от гриппа. На данный момент от болезни вакцинировали свыше 1,5 млн горожан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Во всех медицинских учреждениях Петербурга по-прежнему задействованы прививочные бригады, а на 15 районов приходится 40 передвижных пунктов для вакцинации.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, высокий охват населения вакцинации сможет быстро предотвратить распространение заболеваний в осенне-зимний периоды. Кроме тобою в городе активно прививаются и ревакцинируются от коронавируса – от этой болезни на данный момент себя обезопасили более 3,3 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сократили количество коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV