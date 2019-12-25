Вакцинация от COVID-19 в Ленинградской области вновь набирает темп

Полностью привиты сегодня 572 468 жителей регион.

В среду, 20 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что вакцинация вновь набирает темпы в регионе.

Так, за сутки прививку сделали 7 040 человек, а накануне в прививочные пункты пришли 5 832 человека. Полностью успели привиться уже 572 468 жителей региона, повторную вакцинацию прошли 25 891 человек.

Отмечается, что за сутки в Ленобласти установили 308 случая коронавируса, сутками ранее были госпитализированы 192 человека.

Ранее мы писали, что более 10 тыс. петербуржцев поставили первую прививку за день после введения QR-кодов.

Фото: Piter.tv