Вахтовики сняли на видео кормление стаи любвеобильных песцов на Ямале

В Новом Уренгое вахтовики накормили песцов. Поесть к ним прибежали не менее 20 животных. Видео с кормлением диких животных опубликовали в группе "ДТП|ЧП|Новый Уренгой".
Судя по кадрам, песцы оказались очень любвеобильными и совсем не боялись людей. Некоторые даже боролись за лакомый кусочек.
Некоторые пользователи отметили, что вахтовики достаточно серьезно рисковали, так как песцы нередко являются носителями бешенства.
В прошлом году игры ворона и песца на Ямале сняли на видео.
Видео: ВК/ЧП | ДТП | Новый Уренгой
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