Вахтовики сняли на видео кормление стаи любвеобильных песцов на Ямале

Поесть пришли не менее 20 диких животных.

В Новом Уренгое вахтовики накормили песцов. Поесть к ним прибежали не менее 20 животных. Видео с кормлением диких животных опубликовали в группе "ДТП|ЧП|Новый Уренгой".

Судя по кадрам, песцы оказались очень любвеобильными и совсем не боялись людей. Некоторые даже боролись за лакомый кусочек.

Некоторые пользователи отметили, что вахтовики достаточно серьезно рисковали, так как песцы нередко являются носителями бешенства.

В прошлом году игры ворона и песца на Ямале сняли на видео.

Видео: ВК/ЧП | ДТП | Новый Уренгой